شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع تأشيرات وأغراض الحج لحجاج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزّع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، تأشيرات الحج وتذاكر السفر على حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، البالغ عددهم 1330 حاجًا ومشرفًا على بعثة الحج، ومن ضمنهم 38 حالة استثنائية كان المحافظ وجه باختيارهم وفقاَ لشروط الاستحقاق من خلال لجنة من مديرية التضامن بالمشاركة مع الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وسلّم المحافظ لأول مرة في حج الجمعيات، زوار بيت الله الحرام ملابس الإحرام وكافة أغراض ولوازم الحج وتوديعهم قبل انطلاق سفرهم اليوم للأراضي المقدسة، سائلاَ منهم الدعاء لمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والتقدم.

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جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بحضور محمد سيد مدير المديرية، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء ومندوبي الجمعيات بالقاهرة.

واطمأن المحافظ على توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم، موجهاَ رئيس البعثة بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج، خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

كما قام محافظ القاهرة، بتسليم وتوزيع 100 سماعة أذن ديجيتال حديثة على عدد من المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع، مقدمة تبرعاَ من إحدى الجمعيات الأهلية الفاعلة، تفعيلاَ لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، إذ اختارت إدارة التأهيل بالمديرية المستحقين، بالتنسيق مع مكاتب التأهيل بإدارات التضامن المنتشرة على مستوى أحياء القاهرة، وذلك بعد خضوعهم للكشف الطبي والبحث اللازم.

وخلال الحفل وزع المحافظ أيضًا 20 تأشيرة حج للعاملين بالمحافظة، كانت قد تم اختيارهم من خلال قرعة علنية تقدم لها عدد من الموظفين والعاملين من الديوان العام والمديريات والأحياء المختلفة.