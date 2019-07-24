شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثاني أفواج حجيج الجمعيات الأهلية متوجهاً للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح ايمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الإجتماعي، إن اليوم يشهد انطلاق ثانى افواج حجيج الجمعيات الأهلية، متوجهاً للمدينة المنورة ويحمل 725 حاجاً من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقاهرة، على أن تتوالى الرحلات تباعاً حيث يشهد الغد الخميس 25 يوليو الجارى، انطلاق ثالث الأفواج متجهاً للمدينة المنورة يحمل 826 حاجاً من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية.

وقد اطمئنت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى إلى وصول الفوج الأول للحجيج بالمدينة المنورة، أمس الثلاثاء، وقيام لجان المطار بتسهيل الإجراءت وعمليات نقل الحجيج للفنادق، وتمت عمليات التسكين بالفنادق مع التشديد على بذل كل الجهود الممكنة، وتسخير جميع الطاقات، والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

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وأعلن رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الإجتماعي، عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية، على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفاً أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج، لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة، وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة، والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الإجتماعي، الحجيج إلى إتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى، والإلتزام بمواعيد السفر، والعودة المدونة على التذاكر، والإلتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين بإستقبال الحجاج بالمطارات، وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم اختيار 270 مشرف، بواقع مشرف لكل 45 حاجاً، منهم 10 مشرفات، وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية، للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة، حتى 30 يوليو، وسيتم سفر أولى الافواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو، على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج، مع اخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.