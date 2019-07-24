شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية لحجاج بيت الله: «8 أفعال تُجهد القلب يجب تجنبها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أطباء القلب بمستشفى المعلمين، حملة توعية صحية لحجاج بيت الله الحرام، الذين سيؤدون المناسك هذا العام نصحوهم خلالها بتجنب 8 افعال تتسبب في مشكلات صحية تضر بقلوبهم أو تضاعف من مشكلات القلب لديهم أو تعرضهم لانتكاسات صحية إذا كانوا مرضى بالقلب.

وأكد الدكتور جمال زيدان استشاري القلب والقسطرة بمستشفى المعلمين، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن حجاج بيت الله الحرام وحتى ينعموا بأداء الفريضة محافظين على صحة قلوبهم، عليهم ان يتجبنوا 8 أفعال أربعة منها تخص كل الحجاج، والأربعة الآخرين منها محظور على مرضى القلب ارتكابها تماما .

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وأوضح «زيدان» أن حجاج بيت الله الحرام مرضى القلب لابد ان يتجنبوا التواجد في مناطق الزحام الشديد وبخاصة اوقات الذروة لان ذلك يتطلب مجهود مضاعف من القلب ليقوم بوظائفه الطبيعة وقد ينتج عنه لا قدر الله مشكلات تفاقم من مخاطر مرض القلب الذي يعانون منه في الأصل أو يعرض قلوبهم للإصابة بأمراض أخرى.

وأشار إلى أن ثاني المخاطر هو تناول الحاج أثناء أداء المناسك لوجبات دسمة وثقيلة وبها نسبة أملاح عالية وعدم شرب السوائل بشكل كافي، وأن ثالث الأفعال التي يجب أن يتجنبها الحاج مريض القلب هو عدم الرجوع للطبيب المعالج قبل السفر مباشرة للاطمئنان على حالة القلب والأخذ بنصائحه الخاصة وعدم أخذ كميات كافية من الأدوية التي يقررها له الطبيب وتناسى أو الإهمال في تناولها في اوقاتها دون تأخير، ومن المهم للحاج مريض القلب ان يصطحب معه تقرير وافى ومفصل عن حالته الصحية والامراض التي يعانى منها وان يبلغ احد المقربين والمصاحبين له طوال الرحلة بإصابته وخصوصية حالته حتى يأخذ من حوله الأمر بجدية في حال تعرضه للخطر .

وأوضح «زيدان» أن رابع المخاطر هو عدم أو التأخر في العرض على أقرب مركز صحي في حال إحساسه بألم في القلب أو ضيق في التنفس، ناصحًا حجاج بيت الله الحرام بشكل عام لسلامة قلوبهم بان يتجنبوا أربعة أفعال أولها التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجة الحرارة وبخاصة أوقات الظهيرة وعدم النوم لساعات كافية وبذل مجهود ضخم دون أخذ قسط من الراحة والتأخر في زيارة أقرب مركز صحي في حال الإحساس بأعراض ضيق التنفس أو الألم في الصدر حيث أن ذلك كله يعرض عضلة القلب للإرهاق الشديد.

واختتم «زيدان» بقوله: «هناك بعض الأعراض التي يجب على من يشعر بها ان يفكر بشكل جاد في تأجيل الحج هذا العام ومن هذه الأعراض وجود ألم شديد في الصدر عند بذل مجهود أو ارتفاع ضغط الدم بشدة مع عدم القدرة على السيطرة والاحساس بضيق نفس بأقل مجهود والحالات، التي تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب غير مستقر أو التعرض لأزمة قلبية خلال الشهر السابق لأداء الفريضة أو تركيب دعامات للشرايين أو ضيق شديد في الصمامات».