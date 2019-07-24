شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: العلمين ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل أقل من عامين زار الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة العلمين، لبدء أعمال تشييدها، وفى أقل من عامين اليوم يتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء بالمدينة.

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وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء الجديد بالعلمين الجديدة، أن العلمين مدينة متكاملة ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين على مدار العام للإقامة بها، وليس بشهور الصيف فقط.

وتابع: «العلمين من ضمن مجموعة المدن الساحلية ومدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها الآن مثل المنصورة الجديدة والجلالة وبورسعيد والاسماعيلية».

وأشار مدبولي إلى أن الهدف هو إنشاء تجمعات سكنية بمدن كاملة قائمة، وأنه سيتم عقد أكثر من اجتماع على مدار الشهر المقبل بمجلس الوزراء بمدينة العلمين.