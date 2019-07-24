شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر إعفاء مدير «التدريب المهني» من منصبه وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إعفاء المدير التنفيذي لمشروع التدريب المهنى من موقعه، وإحالته للتحقيق، وحصر وسحب جميع الأعمال المسندة للمشروع، بسبب التقاعس وعدم التزام المشروع بالمواعيد المقررة لإنهاء أعمال ترميمات مكتبة مصر العامة بكفر الدوار المسندة للمشروع والتي كان من المقرر الانتهاء منها منذ فترة طويلة.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بمركز ومدينة كفر الدوار لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة ومنها الأعمال والترميمات الجارية بمكتبة كفر الدوار، والتى تلاحظ بطء تنفيذ الأعمال وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة لترميم المكتبة.

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ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد على مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وأحمد الهواشى، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، ومسؤولي الاسكان والطرق.

وأعرب «آمنة» عن استيائه الشديد من أداء مشروع التدريب المهنى، وقرر منح مهلة لا تزيد على شهر واحد لاستلام المكتبة وافتتاحها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في 19 سبتمبر المقبل.

ويعتبر فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار هو أول فرع إقليمي ينبثق عن مكتبة مصر العامة بدمنهور ضمن سلسلة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، والذى سوف يعمل على إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتحقيق العدالة الثقافية بين جموع مواطني المحافظة.