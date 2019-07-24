محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة السابعة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، بتسليم الدفعة السابعة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين، الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض التي في حوزتهم.

وذلك في مؤتمر موسع عقده المحافظ، بحضور كلاً من: المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد عبداللطيف، المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى، والمهندس جمال خلف، مدير عام حساب استصلاح الأراضى، وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة، وفريق العمل من أعضاء اللجنة المختصة بالتثمين والمعاينات والفحص، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقد بلغ إجمالى المساحات التي تم الإنتهاء من تحرير عقودها في الدفعة السابعة، عشرون عقداً بواقع 10 عقود للأراضى الزراعية، بإجمالى مساحة 96 فدان، و13 قيراط و8 سهم، بقيمة مالية إجمالية قدرها 7.3 مليون جنيه، تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض.

كما تم تسليم عدد 10 عقود آخرى لأراضى المبانى، بإجمالى مساحة قدرها 2237 متراً مربعاً.

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، أكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بإنهاء إجراءات التثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة، حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك، ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

وقال مصدر مسؤول: «إن التسليم يأتى في إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة، وتنفيذ خطة الدولة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول سلب أي شبر من أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

محافظ الاسماعيلية يسلم الدفعة السابعة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين