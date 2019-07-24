حاول إجبار شاب على الفجور.. مفاجأة في واقعة مقتل عجوز حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل عجوز على يد شاب داخل شقته بحدائق القبة، عن مفاجأة حيث اعترف المتهم بقتل المجني لقيامه بمحاولة ممارسة الفجور معه.

كان العميد محمد سمير مأمور قسم حدائق القبة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل شقته بحدائق القبة.

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كشفت تحريات الرواد أحمد المغازي وعبد المنعم المليجي وأحمد حشاد ضباط مباحث القسم أن المجني عليه سائق، 60 سنة، كان يمارس الشذوذ داخل شقته مع عدد من الرجال، وأنه كان يستدرج ضحاياه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب منهم الحضور لشقته، لممارسة الفجور معه.

وقال المتهم "م. ع."(25 سنة)، في اعترافاته للنيابة إنه تعرف على المجني عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهمه المجني عليه باستطاعته توفير عمل لديه وطلب منه الحضور لشقته.

وتابع المتهم: فوجئت بالمجني عليه يطلب مني ممارسة الفجور، وعندما رفضت وحاولت الانصراف منعني وضربني بمقص، مما اضطرني إلى خنقه بواسطة إيشارب وأخذت هاتفه المحمول.