"انفجر إطار سيارته".. إصابة معاون مباحث العياط في حادث مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أصيب معاون مباحث مركز العياط، في حادث اصطدام سيارته أثناء توجهه للعمل صباح اليوم الأربعاء، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة، وتبين استقرار حالته الصحية، وإصابته بإصابات خفيفة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الرفاعي بالعياط، واصابة قائد سيارة، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين أن قائد السيارة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا معاون مباحث العياط.

Advertisements

وأشار الفحص والتحري أنه أثناء قيادته سيارته متوجها لعمله بمركز الشرطة انفجر الإطار الخلفي للسيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد الضابط واصطدام السيارة بالرصيف على جانب الطريق.

تم نقل الضابط لمستشفى الشرطة وتقديم الإسعافات اللازمة له؛ حيث تبين إصابته ببعض الجروح السطحية والكدمات والسحجات بالذراعين والرجلين، وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد واستقرار الحالة.

تم رفع حطام السيارة بونش المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.