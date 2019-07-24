الداخلية تداهم "مكبس" بالأسكندرية وتضبط نصف طن مخدر حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الأسكندرية من إحباط محاولة تصنيع وتدوير نصف طن من مخدر الحشيش .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وضبط مروجيها، وكذا إحباط محاولات التصنيع وإعادة التدوير لمخدر الحشيش والتى تلجأ إليها العناصر الإجرامية نظراً لنجاح أجهزة المكافحة فى حجب كميات كبيرة من محاولات الجلب والتهريب .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين فى ذلك مكبس يدوى لمضاعفة كمياته .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكنهما وأمكن ضبط أحدهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط ما يلى :-

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عدد (4500) أربعة آلاف وخمسمائة طربة لمخدر الحشيش، وقد بلغ إجمالى ما تم ضبط من مخدر الحشيش حوالى (500) خمسمائة كيلو جرام ، مكبس يدوى بمشتملاته، عدد (5) قوالب حديدية "إسطمبات"، هاتف محمول ، مبلغ مالى ، ميزان .

بمواجهة المتهم المذكور إعترف بما أكدته التحريات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.