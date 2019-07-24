"بعد التعدي عليه وسرقة شقته".. النيابة تطلب التحريات في واقعة اختطاف ابنة حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة التعدي على الموسيقار حلمي بكر بالضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته وسرقتها، فضلًا عن خطف ابنته الصغيرة "ريهام"، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال شهود العيان، من جيران الموسيقار، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، لبيان تفاصيل واقعة الاعتداء.

واتهم "بكر"، في بلاغ حرره حمل رقم 19715 جنح العجوزة طليقته بتحريض البلطجية للتعدي عليه، والهجوم على شقته، وخطف طفلته.

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وكان "بكر"، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة في الستشفى، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن بعد تحرير محضر بالواقعة.

وتابع بكر: "اعتدى عليّ خمسة بلطجية، وهو الأمر الذي لم أتوقعه من طليقتي، خاصة أننا اتفقنا على بقاء الطفلة الصغيرة معي وكنت أدفع لطليقتي كل ما تطلبه من أموال، وكانت طفلتنا عندما تقضى بعض الوقت مع والدتها تعود وملابسها متسخة وفي حالة يرثى لها"، مشيرًا إلى أن الطفلة تعرضت لما وصفه بـ"التدمير النفسي" بسبب ما شاهدته من صراخ وتحتاج لعلاج سريع.

وقال حلمي بكر، أن البلطجية حطموا أثاث الشقة، وأن التقارير الطبية أثبتت ما أصيب به من سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.