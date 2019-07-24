رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"التموين" لتوفير 800 طن لحوم أضاحى

محمد اسماعيل - القاهرة - العلمين - أ ش أ:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، بشأن صك الأضحية والصدقات، حيث ستوفر وزارة التموين 5 آلاف رأس أضحية بإجمالى 800 طن لحم لصالح وزارة الأوقاف.

ويقضى البروتوكول، الذى وقعه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير لحوم الأضاحي والصدقات المشفاة والمغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف.

وأشار وزير الأوقاف، عقب التوقيع، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، والاستفادة مما يتم إتاحته عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية من لحوم طازجة ومعبأة (للأضاحي والصدقات) لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجا داخل جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق على زيادة كمية اللحوم المتفق على توريدها من الوزارة بواقع 400 طن إضافية ليصبح الإجمالي 800 طن بدلا من 400 طن، على أن يتم الذبح إبتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتي رابع أيام العيد ويبدأ التوزيع على المحافظات خامس أيام العيد، ويتم بعد ذلك توريد دفعات أخرى حسب احتياج وطلب وزارة الأوقاف توزع بعد عيد الأضحى المبارك.