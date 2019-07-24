تحذير من السياحة للحجاج بشأن الوجبات المعلبة أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذر باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، حجاج السياحة المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، من أخذ أي وجبات معلبة أو مغلفة داخل حقائب السفر؛ تجنبا لأي مشاكل، كون السلطات السعودية تحظر ذلك بشكل رسمي.

ووجه السيسي في تصريحات لمصراوي، اليوم، بعض الإرشادات والنصائح للحجاج منها: ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية بالدرجة الأولى، وتناول الوجبات والمشروبات بشكل معين والتحرك بحذر والبعد عن مناطق الزحام قدر الإمكان، واصطحاب المظلة "الشمسية" تجنبا لآشعة الشمس المباشرة.

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ووجه الحجاج، بالمتابعة المستمرة مع المشرف طوال الرحلة خحلال الموسم والحصول على المعلومات الكافية وتطبيق تعليماته كونه يمتلك القدرة أكثر وعلى دراية بكل تفاصيل الحج ومداخل ومخارج المملكة وتنفيذ تعليمات الذهاب والمغادرة للحرم من أجل الحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.

كما وجه الحجاج، بضرروة التوجه مباشرة إلى البعثة الطبية أو الطبيب المباشر حال الإجهاد أو الشعور بالتعب، بالإضافة إلى اصطحاب "شنطة" صغيرة للاستخدام وحفظ ما يريد فيها خاصة الدواء الخاص بالحاج المريض، مع تناول شرب الماء باستمرار.

وتنطلق غدا الخميس، أولى رحلات الحج السياحي، للمستوى "البري" بعدد 5 أتوبيسات سياحية، وذلك بعد انتهاء لجان السياحة لمعاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة دون أية مشاكل تذكر، على أن تبدأ يوم الجمعة 26 يوليو كل الرحلات للبري على مدار 5 أيام بعدد 12 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة.