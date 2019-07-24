الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان صدر منذ قليل، فإن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، فضلاً عن مشروعات الطرق والمحاور على مستوي المحافظات في إطار شبكة الطرق القومية.

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، لتشكل تلك المدن الجديدة مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنيين لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حالياً.

وقد شهد الاجتماع أيضًا استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وما يتضمنه من منشآت بما في ذلك منطقة الوزارات وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومسجد مصر، بالإضافة إلى متابعة مشروع تطوير محاور وطرق إحياء مصر الجديدة ومدينة نصر.​