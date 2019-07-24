محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: شهد مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وينشر الخليج 365 15 صورة من اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد صباح الأربعاء بالعلمين الجديدة. ويتكون المبنى الجديد لمجلس الوزراء من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر 15 صورة ترصد اجتماع الحكومة الأسبوعي في المقر الجديد بمدينة العلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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