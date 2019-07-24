مساعد وزير التموين يتفقد سلاسل تجارية وسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووفد من شركة رانجيس الفرنسية، عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية.
وحسب بيان، الأربعاء، قال عشماوي، خلال الجولة، إن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، مضيفا أن الجهاز يعد أولى الجهات التي تفعل أحد بروتوكلات التعاون التي وقعت مع الجانب الفرنسي خلال يناير الماضي.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاق الذي تم مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى، خاص بإدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى؛ لتقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %.
وتابع عشماوي، أن الوفد الفرنسي، تفقد سوق العبور واستقبلهم اللواء محمد شرف رئيس سوق العبور، كما التقى الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وزار المجزر الآلي بالبساتين واستقبلهم العميد محمود السعدني، وزار سوق 15 مايو واستقبلهم اللواء رئيس جهاز مدينة 15 مايو.
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