أخبار مصر | "سنبل": نقل حمام تل الحير الأثري ضرورة.. وآثار من نفس المنطقة نُقلت بعهد مسؤولين سابقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سنبل": نقل حمام تل الحير الأثري ضرورة.. وآثار من نفس المنطقة نُقلت بعهد مسؤولين سابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار: "اتفق مع كل السادة الرغبين في الحفاظ على الأثر في بيئته التي شُيد فيها فكل الأعراف الأثرية والمواثيق الدولية تؤكد ذلك لكن الضرورات تبيح المحظورات".

جاء ذلك ردًا من سنبل على الانتقادات الموجهة للوزارة بسبب نقل حمام تل الحير الأثري البطلمي من شمال سيناء حيث مكانه الأصلي، إلى متحف شرم الشيخ، والذي واجه نقدًا من بعض الأثريين.

وأوضح سنبل قائلًا، إنه عندما يتعرض الأثر للخطورة التي تؤثر على استمرار بقاؤه، وهذه الخطورة من بيئة الأثر نفسه أو من التلف البشري أو غول عوامل التعرية الذي لا نستطيع مجابهته في بعض الأحيان ليس لعجز منا ولكن للوضع الجغرافي للأثر.

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والحمام البطلمي بتل الحير -والكلام لسنبل- شرفت أنا وزملائي بترميم سيناء وبإرشاد من الأثري المتميز أحمد التابعي، بترميم هذا الحمام لأول مره لكن تم ردمه بفعل الرمال المنقولة عن طريق الرياح ولوقوع الحمام في مستوى أقل من مستوى طريق القنطرة العريش جنوبًا، وكذلك لوقوعه أقل من التل الأثري المعروف باسم تل الحير شمالًا لذا أصبح الحمام مصيدة لكل ماتحمله الرياح من رمال وأتربة مصدرها الطريق والتل الأثري المرتفع عن مستوى الحمام بأكثر من ثلاثة أمتار.

وأكمل سنبل أنه بعد مرور أقل من شهر تم عمل صيانه له أكثر من مرة لكن النتيجه الحتمية هى الردم والتلف من جراء بري الرياح والتأثير السلبي الذي حدث من الانفلات الأمني بسيناء.

وأضاف، أن كل هذه العوامل المعاكسة جعلتنا نفكر في طريقة غير تقليدية لحماية هذا الأثر الهام كلها باءت بالفشل فكان الحل الوحيد رفعه من مكانه والاستفادة به بعد نقله لواحد من أهم المتاحف الحدودية بسيناء (متحف شرم الشيخ).

وختم غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، إنها ليست أول مرة يتم نقل آثار من شمال سيناء فقد تم منذ عدة سنوات، في عهد مسؤولين سابقين، فك ونقل المقبرة المكتشفة بتل حبوة، -وهي عنصرًا معماريًا مكتشف بتل حبوة- كذلك تم نزع ونقل أرضية من الموزاييك المكتشفة بمدينه بلوزيوم، وكذلك تم نقل التماثيل الحتحورية من معبد سرابيط الخادم، والتي نقلت لضرورات مشابهة.