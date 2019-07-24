أخبار مصر | "مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول بين "الأوقاف" و"التموين" لتوفير 800 طن لحوم أضاحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول بين "الأوقاف" و"التموين" لتوفير 800 طن لحوم أضاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، بشأن صك الأضحية والصدقات، حيث ستوفر وزارة التموين 5 آلاف رأس أضحية، بإجمالى 800 طن لحم، لصالح وزارة الأوقاف.

ويقضي البروتوكول الذى وقعه كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير لحوم الأضاحي والصدقات المشفاة والمغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف.

وأشار وزير الأوقاف عقب التوقيع إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، والاستفادة مما يتم اتاحته عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية من لحوم طازجة ومعبأة ( للأضاحي والصدقات ) لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجًا داخل جمهورية مصر العربية .

ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق على زيادة كمية اللحوم المتفق على توريدها من الوزارة بواقع (400 ) طن إضافية ليصبح الإجمالي ( 800 ) طنًا بدلًا من (400 ) طنًا، على أن يتم الذبح ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتي رابع أيام العيد ويبدأ التوزيع على المحافظات خامس أيام العيد ، ويتم بعد ذلك توريد دفعات أخرى حسب احتياج وطلب وزارة الأوقاف توزع بعد عيد الأضحى المبارك .