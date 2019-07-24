أخبار مصر | مراكز "معاك" تنظم عددا من الأنشطة لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكز "معاك" تنظم عددا من الأنشطة لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابع لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر يوليو الجاري ثلاث فعاليات وأنشطة تدريبية وترفيهية؛ لتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة في دمجهم اجتماعيا، وذلك بفرع سيدي بشر بالإسكندرية.

وشملت دورات وأنشطة فرع مركز معاك سيدي بشر والتي عقدت خلال شهر يوليو الجاري؛ على كيفية إعداد " الأعمال اليدوية كأساور الخرز"، والقيام بأعمال فنية بالجبس، إضافة إلى تنظيم رحلة ترفيهية للأطفال لشاطئ المعمورة بالإسكندرية.

وتسعى دورات وأنشطة مراكز "معاك" إلى تنمية الحركات الدقيقة والتدريب على الأعمال اليدوية للأطفال بالرعاية النهارية، وتعميم الألوان والتلوين داخل حيز، إضافة إلى دمج الأطفال اجتماعيا والترفية عنهم، وتنمية مهاراتهم من خلال العديد من الأنشطة داخل المراكز وخارجها.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز "معاك" تستهدف تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم من جلسات أو فترة حضانة بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية وورش العمل.

وتعمل مراكز "معاك"، من خلال 8 مراكز داخل مصر بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد"؛ لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين؛ لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.