أخبار مصر | "الآثار": وزير الطاقة والبيئة اليوناني في المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": وزير الطاقة والبيئة اليوناني في المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري بالتحرير بعد ظهر اليوم كونستا نتينوس هادزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك علي هامش زيارته الرسمية لمصر، صاحبه خلال الزيارة سفير دولة اليونان بالقاهرة ميخائيل دياميسيس، وكان في استقبالهما بالمتحف السيدة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، ونادية فانوس كبير الأمناء بالمتحف.

وقالت عبد الرازق، إن الجولة شملت العرض الجديد لمجموعة يويا وتويا، وقاعة توت عنخ آمون، وكنوز تانيس وبرديات الموتى، وقاعة المومياوات.

ومن جانبها أضافت شيرين امين أثري بالمتحف، أن الوزير خلال جولته بالمتحف اعرب عن اعجبابة بطريقة عرض المومياوات الملكية و عظمة و براعة الفراعنة في عملية تحنيط مومياوات وأشكال التوابيت المذهبة، وايضاً فكر المصري القديم للبعث والموت والعادلة الاجتماعية.