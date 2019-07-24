أخبار مصر | من العلمين الجديدة: "مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من العلمين الجديدة: "مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بِشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقام بالتوقيع كل من ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

وعقب التوقيع، أوضحت ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطوير كل من المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية والتوسع فيهما لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن البروتوكول ينص على ميكنة خدمات المناطق الحرة بكل من المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية، وتطوير نظام أرشفة الكترونية للملفات الورقية، حيث أنه يتم حالياً أرشفة مختلف أنواع الملفات يدوياً، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ليكون بوابة الكترونية متكاملة يمكن من خلالها نشر الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الكترونية للمستثمرين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لاستكمال منظومة التطوير الشاملة لجميع المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية التكنولوجية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، والتوسع في فروعه بمحافظات الصعيد وسيناء بما يساهم في تسهيل الخدمات على المستثمر في كافة محافظات مصر وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية.

Advertisements

وأوضح ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بتدريب متخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاونا وثيقاً مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها استكمال ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في رعاية المبدعين وصغار المبتكرين، والتعاون من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك وتواجدها في مجتمعات الابداع التكنولوجي، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

وأعرب الوزير عن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مشروعات التطوير التكنولوجي، وإدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خريطة مصر الاستثمارية بشكل دوري.