أخبار مصر | "مدبولي" يشهد توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء مخزنين بميناء غرب بورسعيد وتوفير 5 آلاف رأس أضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يشهد توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء مخزنين بميناء غرب بورسعيد وتوفير 5 آلاف رأس أضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بشان تقديم تمويل من الصندوق لانشاء عدد ٢ مخزن برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد .

كما شهد مدبولي توقيع برتكول تعاون بين وزارتي الاستثمار و الاتصالات بشان تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وشهد ايضا توقيع برتكول تعاون بين وزارتي الاوقاف والتموين لتوفير ٥ آلاف راس أضحية بواقع ٨٠٠ طن لحساب وزارة الاوقاف