أخبار مصر | "مدبولي": العلمين الجديدة مصممة لتستوعب 4 ملايين نسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": العلمين الجديدة مصممة لتستوعب 4 ملايين نسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء في مدن أخرى في المرحلة المقبلة على غرار اجتماع مدينةالعلمين الجديدة.

واضاف مدبولي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي للحكومة، انه سيتم عقد اجتماعات حكومية في مدينة العلمين الجديدة خلال الشهر القادم.

وشدد رئيس الوزراء على سعادة الحكومة بالانعقاد في العلمين الجديدة، واصفا اياه بيوم تاريخي، وأنها احد مدن الجيل الرابع.

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واوضح انه يتم سباق الزمن للانتهاء من المدن الجديدة، مشددا على انها لن تكون مصيف وتعمل شهرين او ثلاثة ولكنها ستعمل طوال العام.

وقال مدبولي ان العلمين الجديدة ستستوعب 4 ملايين مواطن، وستسهم في مواجهة الزيادة السكانية ضمن المدن الجديدة، والتى يتم العمل على تواجد كل مقومات التنمية والبقاء وجذب فرص للعمل بها.

واشار رئيس الوزراء الى ان هناك جامعتين ستعملان في العلمين الجديدة خلال اشهر، كما يتم تنفيذ نموذج مصفر من مدينة الفنون في للعاصمة الادارية في تلك المدينة الجديدة.