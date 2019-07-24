أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سعودية في مجال تصنيع موانع التسريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سعودية في مجال تصنيع موانع التسريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربى" و" شركة بيسان " السعودية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع موانع التسريب ( الجوانات )، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع الشركات السعودية، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة ، حيث يهدف توقيع البروتوكول إلى التعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربى ) وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة " بيسان " السعودية في مجال تبادل الخبرات للتصنيع المشترك لموانع التسريب ( الجوانات ) وبخطوات متدرجة حتى يتم نقل التكنولوجيا بالكامل للجانبين ، كما يهدف البروتوكول أيضاً إلى التعاون بين الطرفين في تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكل من مصر والسعودية .

ومن جانبه أكد السيد عبد الله بن فيصل بن صالح الزامل الرئيس التنفيذي لشركة "بيسان" السعودية، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري، مؤكداً على أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة تصنيعية وتكنولوجية بين الجانبين في أكثر من مجال