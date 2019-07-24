أخبار مصر | "مدبولي" من العلميين الجديدة: المدينة ليست مجرد مصيف بل بها مقومات وفرص للعمل طوال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" من العلميين الجديدة: المدينة ليست مجرد مصيف بل بها مقومات وفرص للعمل طوال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحن سعداء بعقد الاجتماع الأول بمجلس الوزراء بأحد مدن الجيل الرابع، والحمد لله اليوم، وفي أقل من عامين عقدنا اجتماعنا هنا وهذه رسالة بأنها ليست مجرد مصيف شهرين أو ثلاثة بل مدينة ستعمل طوال العام بها كل المقومات والخدمات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلميين الجديدة ان بالمدينة بها مشروعات خدمية مثل الجامعات ومشروعات سكنية ومناطق ثقافية مثل المتاحف، متابعا ولدينا العديد من المدن الجديدة مثل رشيد والمنصورة والإسماعيلية، لتكون مدن سكنية لتجمعات دائمة وليست لمدة أشهر الصيف وتغلق.

وأكد أن العلمين الجديدة ستكون واحدة من اهم المدن الجديدة، وبها العديد من فرص العمل المتوفرة، مضيفا فاليوم بها أبراج والعديد من العناصر الجاذبة.