أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على كهربة خط سكك حديد مترو أبوقير

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وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد (مترو أبوقير)، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار، ويأتي هذا المشروع نظراً لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقاً للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقاً وغرباً.