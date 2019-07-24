أخبار مصر | وفد أئمة بريطانيا المتدربين بالأزهر: منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد أئمة بريطانيا المتدربين بالأزهر: منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف وفدًا من أئمة بريطانيا المتدربين في الأزهر الشريف، يترأسهم الشيخ بختيار بيرزاده، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بريطانيا.

قال الشيخ صالح عباس إن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالأئمة والخطباء خاصة في الغرب، ويحرص على تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا سفراء سلام للأزهر في أوروبا والعالم، من خلال نشر قيم السلام والتعايش والوسطية، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.

من جانبهم قدم أئمة بريطانيا الشكر للأزهر الشريف والإمام الأكبر على رعايته لهم، موضحين أن بريطانيا بها عدد كبير من المساجد التي تسهم في توجيه فكر الشباب المسلم، لذلك فإن منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر، لأنه الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب.