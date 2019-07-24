مصر | قاتل اللواء السابق بالهرم: "انتظرته عندما عاد من صلاة الخليج 365.. وهشمت رأسه بقطعة خشبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاتل اللواء السابق بالهرم: "انتظرته عندما عاد من صلاة الخليج 365.. وهشمت رأسه بقطعة خشبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة الحوادث، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة لواء سابق ويدعى "عزت.أ" 62 عامًا، حيث كشفت التحقيقات مع المتهم بقتل اللواء ويدعى "محمد "33 عامًا، أنه كان يعمل حارس عقار للمجني عليه، الذي يمتلك شقة يتخذها مقرًا لشركته الخاصة، وأنه من محافظة المنيا، ترك العمل من شهر رمضان السابق، وكان يمر بضائقة مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يعتقد أن المجني عليه يمتلك مبالغ مالية كبيرة حوالي مليون جنيه، فعزم النية على سرقته، وفي يوم الواقعة قام بالتسلل للعقار الذي يعرف مداخله نتيجة لعمله به، فتسلل للمنور الخاص بالعقار وعثر على قطعة خشبية ضخمة، وأثناء ذلك كان اللواء يؤدي صلاة الخليج 365 بالمسجد المحيط بالمنطقة، ووقت رجوعه من الصلاة، خبطه خبطتين على رأسه، وسقط جثة هامدة على الأرض، وتم سرقه هاتفه الخاص ومحفظة نقوده التي تحتوي على 700 جنيه.

فيما أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل لواء سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، في واقعة مقتل لواء سابق على المعاش، بعد العثور على جثته داخل شقته بالهرم، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لتفريغها والوصول للمتهم، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة ضابط الشرطة برتبة لواء على المعاش، بعدما عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

وأفات التحريات الأولية، أن جثة اللواء مصابًا بجرح في الرأس، فيما توفى في الحال إثر الاعتداء عليه فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث قسم شرطة الهرم، وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن الجثة لـ"ضابط" سابق، برتبة لواء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.