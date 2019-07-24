مصر | ضربة موجعة لتجار "الكيف".. إحباط محاولة تصنيع نصف طن حشيش بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لتجار "الكيف".. إحباط محاولة تصنيع نصف طن حشيش بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصرين إجراميين حاولا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش بالإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين في ذلك مكبس يدوي لمضاعفة كمياته.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكنهما وأمكن ضبط أحدهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط ما يلي:

-عدد (4500) أربعة آلاف وخمسمائة طربة لمخدر الحشيش، وقد بلغ إجمالي ما تم ضبط من مخدر الحشيش حوالي (500) خمسمائة كيلو جرام.

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-مكبس يدوى بمشتملاته.

-عدد (5) قوالب حديدية "إسطمبات".

-هاتف محمول ، مبلغ مالي ، ميزان.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بما أكدته التحريات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.