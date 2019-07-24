شكرا لقرائتكم خبر عن «حسب الله»: ندرس بث جلسات البرلمان لأن «النواب نضجوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وجود خلافات بين رئيس المجلس، وحزب مستقبل وطن، موضحاً أن ما تشهده الجلسات هو تعبير حقيقي عن الديمقراطية.

وأكد أن رئيس المجلس يدير الجلسات بمنتهى الشفافية والديمقراطية دون تمييز بين الأكثرية والأقلية، وينظر دائماً للأمور والتشريعات من منظور دستوري، في إشارة إلى رفضه قانون الإيجارات القديم لغير غرض السكن ورفضه التصويت عليه، لكنه في الوقت نفسه يعطي المساحة للجميع للتعبير عن رأيه.

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وعن إمكانية بث جلسات دور الانعقاد الخامس، قال المتحدث الرسمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل بمجلس النواب، أن هناك مناقشات داخل المجلس وقريباً سيبدأ البث المباشر للجلسات، نافياً أن يكون بث جلسات دور الانعقاد الأخير لأسباب انتخابية، مع قرب الانتخابات البرلمانية الجديدة العام المقبل.

وأضاف أن سبب عدم بث جلسات مجلس النواب، أنه في دور الانعقاد الأول تقدم أكثر من 300 نائب لطلب الكلمة، أثناء مناقشة قانون إلغاء التوقيت الصيفي، ولكن الآن «النواب نضجوا» ولا يتحدث النائب إلا للضرورة.

وعن صدور قانون العمل الأهلي المعروف إعلامياً بقانون «الجمعيات الأهلية» الجديد، بعد النقد الذي تعرضت له مصر بسبب القانون السابق الذي أصدره البرلمان في 2017، قال «حسب الله» إن مجلس النواب يقوم بالتشريع من أجل الداخل المصري فقط، متهماً بعض منظمات المجتمع المدني في الخارج بأنها لا تري إلا بعين سوداء، والظروف السياسية والاجتماعية كانت تفرض صدور القانون وقتذاك بهذا الشكل، وعندما وجد المجلس أن الظروف أصبحت تسمح بإجراء مراجعة للقانون.

وأكد أن بعض من النواب لم يتواجدوا بالقاعة، طوال دور الانعقاد الرابع، وهذا أمر لابد من المراجعة بشأنه، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات لابد أن نقدم الأعذار عدم التواجد، خاصة أن النواب مقبلين على انتخابات 2020 وهذا أمر يفرض عليهم العديد من الالتزامات النيابية تجاه دوائرهم في ظل غياب المجالس المحلية منذ 2011، مشيرا إلى أنه رغم من ذلك إلا أنهم عليهم أن يؤدوا دورهم في التواجد بالقاعة والقيام بدورهم التشريعي والرقابي.