شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن مشروعًا ضخمًا لتطوير المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشروعا ضخما لتطوير قطاع المدن الجامعية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن خطوات التطوير تسير بشكل متوازٍ في قطاع المدن الجامعية الذي يحتضن طلاب وطالبات الجامعة المغتربين، معلنا أن الجامعة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع التطوير بقطاع في المدن الجامعية وسيتم تنفيذه في باقى قطاعات المدن تباعا.

وأكد الخشت أن الصور المرفقة تبرز جانبا من ملامح التطوير الذي تم بالفعل في المدن الجامعية التابعة للجامعة، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على توفير كل سبل الراحة لطلابها، وأن الطالب يقدر على الإبداع فقط في البيئة المناسبة، قائلا: «الطالب المصرى قادر على العطاء والابتكار إذا توفرت له البيئة المناسبة لذلك».

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن الإدارة الحالية للجامعة لا تعمل في جانب واحد منفرد عن باقى الجوانب، وإن عملية التطوير تسير بشكل متوازى في جميع المجالات من تعديل في لوائح التدريس القديمة إلى إنشاء التخصصات البينية الجديدة التي تسد حاجة سوق العمل وكذلك تطوير الكليات نفسها والمدن الجامعية بها، بالإضافة إلى مشروع تطوير العقل المصري، ومشروع تطوير وحدة الطوارئ ومشروع تطوير المستشفيات الجامعية، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة ٣٠ ٪؜، ومشروع الفرع الدولي، ومشروع إسكان العاملين، قائلا: «نعمل في كل الجبهات في وقت واحد وما نقوم به ينعكس على أرض الواقع وسنكمل العمل في قطاع المدن تباعا».

تطوير المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة