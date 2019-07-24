شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى المواطنين لـ«صوتك مسموع» خلال يوليو: مخالفات بناء وتراكمات قمامة وفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً بأهم استجابات مبادرة «صوتك مسموع» للمواطنين في عدة محافظات خلال شهر يوليو، تنفيذاً لتوجيهاته لمبادرة «صوتك مسموع» بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتفعيل كافة آليات التواصل معهم بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن الشكاوى تركزت على مخالفات بناء وتراكمات قمامة وفساد وإشغالات. وجاءت أهم هذه الاستجابات في محافظة القاهرة، شكوى أهالى شارع دمشق بالعجوزة من وجود تراكمات قمامة، وتم على الفور توجيه حملة وإزالة تراكمات القمامة وشكوى أهالى شارع أحمد عصمت بعين شمس من ورشة حدادة تتسبب في إزعاج لأهالى المنطقة، وقامت حملة بتشميع الورشة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبها، وتضرر أهالى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر من وجود محل كاوتش يغلق مداخل الشارع، وتم مصادرة الكاوتش وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب المحل.

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وفي محافظة الجيزة، تضرر أهالى مركز أبونمرس من تراكمات القمامة وتم رفع مخلفات القمامة، وشكوى من وجود تراكمات قمامة بطريق مصر أسيوط، وتم تجريد الطريق وإزالة المخلفات، إضافة إلى شكوى أهالى غمازة الصغرى بالصف من الإشغالات وتم عمل حملة وإزالة الإشغالات.

بينما في القليوبية، شكوى أهالى من وجود بناء مخالف يقوم به أحد المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثلاثية وتم فك الاخشاب بحضور الشرطة والتنبيه على المتعدى بعدم البناء، وشكوى أهالى طحانوب من وجود بناء مخالف تمت معاينة للموقع المذكور بشأن الرخصة الصادرة وتم توقف الاعمال. وفي الإسكندرية، تضرر الأهالى من عدم رفع القمامة لفترات طويلة بشارع مسجد نور الإسلام، وتم توجيه حملة ورفع تراكمات القمامة، وشكوى الأهالى من حديد بلاعة قبل بوابة شاطئ النخيل، وتم غلق البلاعة.

وفي الدقهلية، شكوى الأهالى بالمطرية من قيام مواطنين ببناء رصيفين مخالفين ونزلت حملة قامت بإزالة المخالفة، وشكوى أهالى برس اللبان من وجود مقهى مخالف، وعلى الفور تم غلق المقهى وتشميعه، وشكوى أهالى قرية دننديط بمركز ميت غمر من وجود تراكمات قمامة أمام مدخل القرية، وتم إزالة القمامة. كما تلقت المبادرة شكوى من أهالى عزبة عبدالحميد بأسوان من تراكمات القمامة وتم رفع القمامة، وتضرر الأهالى من وجود عمود كهرباء لا يعمل بدمنهور الوحش بزفتى بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم إعادة تأهيل العامود وزراعته وتوصيل التيار الكهربائى له وإعادته إلى الشبكة، وتضرر أهالى قرية كفر خضر مركز طنطا بالغربية من وجود انفجار ماسورة مياه، وتم نزول سيارات وإزالة المياه وعلاج المشكلة.