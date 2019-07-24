شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: إطلاق رابطة «المرأة المصرية الكندية» لدعم المهاجرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، اجتماعا مع أعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، برئاسة عادل بولس، رئيس المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، في مدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، أعلنت السفيرة داليا عبدالفتاح، مساعد القنصل العام، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «رابطة المرأة المصرية بكندا»، وذلك بالتعاون بين القنصلية المصرية في مونتريـال وسيدات الأعمال، مشيرة إلى حرصها على تدشين المبادرة خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم التي شجعت ودعمت المرأة المهاجرة.

واستعرضت «عبدالفتاح»، مساعد القنصل وصاحبة الفكرة، أهداف الرابطة في دعم المرأة المصرية المهاجرة في كندا، خاصة في بداية تواجدها بمقاطعة كيبيك، ورعاية الطالبات الدارسات في مونتريـال، ثم السعى إلى تغطية كل كندا، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال للسيدات المصريات في مونتريال.

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وأعلنت «مكرم» رعاية وزارة الهجرة لهذه الرابطة وتقديم كل الدعم في تنسيق جهودها مع أجهزة الدولة المختلفة، وأعربت عن تقديرها لأعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، لدورهم في إظهار الوجه الحقيقى للمصريين بالخارج، وكونهم أفضل سفراء في الخارج بتحقيقهم نجاحات تعكس حضارة مصر العريقة وإدارتهم لمشروعات استثمارية ضخمة، موجهة الدعوة للمستثمرين للمشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار» المقرر عقده العام الجارى بالقاهرة.

وتم عرض خطة العمل المقبلة للرابطة، حيث استعرضت أميرة بولس خطة الرابطة الجديدة التي تسعى إلى تكوين شبكة علاقات قوية تدعم السيدات المصريات في كندا، وقدمت مريم إسحاق شرحًا لأهمية الرابطة في نقل الخبرات للسيدات المصريات والمهاجرات في كندا، مشيدة بالخطوات الواسعة التي قام بها المصريون وتحديدًا المرأة المهاجرة، حيث وصلت امرأة إلى منصب «عمدة»، وحاليًا هناك 3 مرشحات للبرلمان الفيدرالى الكندى.

وفى السياق ذاته، أشار عادل بولس إلى مشاركته في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد، الشهر الجارى وجلساته، واستعرض الأثر الإيجابى للزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الهجرة للجاليات المصرية في قناة السويس والجلالة لتعريفهم بجهود الدولة في التنمية.

كما أشاد بولس بجهود الوزارة في ربط المصريين بالخارج، معربا عن تحيته وتقديره للقائمين على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة «MOEMIGEGY»، والتى تعد مصدرًا مهمًا لمتابعة الأحداث، وربط المصريين بالخارج بوطنهم، ودورها البارز في عرض الإنجازات والحقائق.