شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 من الشهادات المعادلة سحبوا مظروف التنسيق.. وتسجيل الرغبات إلكترونيًا غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، أن عدد الذين سحبوا أوراق التنسيق من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في اليوم الأول، بلغ حوالي 2500 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الخميس سيكون متاح أمامهم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، من خلال موقع التنسيق وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أنه يجب على الطالب طباعة رغباته والمواد التي درسها، والتي قام بتسجيلها على الموقع وورقة البيانات الأساسية، وإرفاقها مع باقي الأوراق بالمظروف وأصول الشهادات، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، وذلك طبقًا للمواعيد التي يحددها المكتب ويعلن عنها، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

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وأوضح أن مكتب التنسيق يقوم استلام الملفات بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفي حالة عدم قيام الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

وأكد أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية تقديم المستند، الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية، أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، أم الشهادات الأجنبية يجهز الطالب أوراقه وشهاداته الأصلية بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه، بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

وشدد المشرف العام على التنسيق، على أن مكتب التنسيق يراعي حالة بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها، مثل شهادة الثانوية الإنجليزية ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له، فيما يتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم في امتحانات السات من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكتروني على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة.