شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تقدم منحة دراسية لـ«عمر» مريض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر تقديم منحة دراسية لطالب الثانوية العامة المتفوق عمر محمد الحاصل على مجموع 98،17% رغم خوضه الامتحانات في لجنة خاصة داخل مستشفى 57357 وبدون دروس خصوصية، حيث أعلن الطالب في وقت سابق أنه يحلم بدخول كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، وهو ما استجابت له إدارة الجامعة.

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من جهته، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، إنه تأثر بقصة عمر محمد الطالب الذي حصل على مجموع عالٍ رغم الظروف المرضية التي مر بها طوال فترة الثانوية العامة، وقرر «حمد» استقباله في الجامعة وإعفاءه تماماً من جميع المصاريف طوال فترة الدراسة بكلية طب الأسنان وذلك بناء على توجيهات محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث يولي اهتماماً كبيراً بالمتفوقين ويقدم لهم الدعم اللازم من أجل مواصلة تفوقهم.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية إلى أن هذه المنحة تُعد هي المرة الأولى التي تقدّم فيها الجامعة منحاً لمرضى السرطان، وذلك بجانب المنح التي تقدّمها الجامعة لأبناء الشهداء بالإضافة لـ100 شخص من الدول الأفريقية كانت الجامعة قد خصّصتها هذا العام بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ومد جسور التواصل مع القارة السمراء.

فيما أعرب والد الطالب عمر عن سعادته الكبيرة بعد إعلان الجامعة البريطانية تقديم منحة دراسية كاملة لنجله، حيث تواصل معه الدكتور طارق عباس عميد كلية طب الأسنان، والذي طالبه بسرعة تقديم أوراق الالتحاق خلال الأيام المقبلة، قائلا: «ربنا كافئ ابنى على تعبه طول السنين اللى فاتت، وشكرا للجامعة البريطانية على المنحة التي قدمتها لعمر».