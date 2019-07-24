الباحثة الزهراء إسماعيل تحصل على الدكتوراه في «البرامج الاستقصائية في الفضائيات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة الزهراء أحمد إسماعيل، أخصائية الإعلام الدولي بالمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على درجة الدكتوراه في الإعلام، وذلك في الدراسة المقدمة منها بعنوان: «أطر معالجة البرامج الاستقصائية في الفضائيات المصرية وانعكاساتها على مستوى الوعي بالقضايا المقدمة فيها- دراسة مسحية».

أشرف على الرسالة الدكتور عبدالعزيز السيد، العميد المؤسس لكلية الإعلام بجامعة جنوب والوادي وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتور عادل صادق، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج.

الباحثة الزهراء إسماعيل تحصل على الدكتوراه

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا رئيسا. والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة. وبعد المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى.