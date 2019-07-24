شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تتابع عملية تفويج حجاج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن اليوم يشهد انطلاق ثانى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجها للمدينة المنورة ويحمل 725 حاجا من محافظات الاسماعيلية والمنوفية والقاهرة على أن تتوالى الرحلات تباعا حيث يشهد غدا الخميس 25 يوليو الجارى انطلاق ثالث الأفواج متجها للمدينة المنورة يحمل 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية

وقد اطمأنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على وصول الفوج الأول للحجاج بالمدينة المنورة أمس وقيام لجان المطار بتسهيل الاجراءات وعمليات نقلهم للفنادق مع التشديد على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

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وأعلن عبد الموجود عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة، والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي الحجاج اتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفون باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم حيث تم اختيار 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجاج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أول الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو، على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.