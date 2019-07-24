شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيحي»: منح دراسية لأبناء الشهداء والمتميزين من أبناء المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، اليوم الأربعاء، عن منح دراسية تقدمها الجامعة لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك تقديراً لتضحيات هؤلاء الأبطال في الحفاظ على أمن الوطن، لافتًا إلى أن هذا يُعد واجبا وطنيا تجاه أبناء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

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وقال إن عددا من المنح المجانية الكاملة لأبناء المحافظات الحدودية والنائية بترشيح مباشر من المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح، مشيرَا إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المنح المقدمة لأبناء الشهداء، وكل من تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله بالجامعة، كما أن عدد المنح الدراسية للمتميزين من أبناء المناطق والمحافظات الحدودية والنائية يصل إلى حوالي 25 منحة وذلك للدراسة بكليات الجامعة المختلفة من بينها (العلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية).

وأضاف أن المنح التي تقدمها الجامعة المصرية الصينية لأبنائها من الطلاب المصريين المتميزين في المحافظات النائية ما هى إلا واجب وطنى ودور محوري للجامعة في دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية التي تفتقد وجود مؤسسات تعليمية قوية.

وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار فتح الباب للراغبين في الالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية المصرية والعربية والأجنبية، في إطار الحد الأدنى للقبول الذي أعلنه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو التسجيل بمقر الجامعة بجسر السويس.