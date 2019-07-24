شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 127 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 127 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد «عطا» انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الخميس المقبل.

وأشار إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.