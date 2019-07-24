شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب»: أصبحنا أمام التزام بإصدار قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب، أصبح أمام فرض عين، خلال دور الانعقاد الأخير المقرر له أكتوبر المقبل، بإصدار قوانين مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون الإدارة المحلية.
وأضاف «حسب الله»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن رفض الدكتور علي عبدالعال إحالة مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، يرجع إلى أن رئيس المجلس يرى أن هذا القانون ملك لكل القوى السياسية والحزبية في مصر وليس حكراً على أحزاب بعينها أو على الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب فقط.
وأوضح المتحدث أن المجلس ربما يجري جلسات استماع مع بدء جلسات دور الانعقاد الخامس، حول قانون مجلس الشيوخ، فصدور هذا القانون مرتبط بالتوافق مع كل الأحزاب وليس حصرياً على أحزاب المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «النواب»: أصبحنا أمام التزام بإصدار قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.