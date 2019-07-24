شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب»: أصبحنا أمام التزام بإصدار قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب، أصبح أمام فرض عين، خلال دور الانعقاد الأخير المقرر له أكتوبر المقبل، بإصدار قوانين مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون الإدارة المحلية.

وأضاف «حسب الله»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن رفض الدكتور علي عبدالعال إحالة مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، يرجع إلى أن رئيس المجلس يرى أن هذا القانون ملك لكل القوى السياسية والحزبية في مصر وليس حكراً على أحزاب بعينها أو على الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب فقط.

وأوضح المتحدث أن المجلس ربما يجري جلسات استماع مع بدء جلسات دور الانعقاد الخامس، حول قانون مجلس الشيوخ، فصدور هذا القانون مرتبط بالتوافق مع كل الأحزاب وليس حصرياً على أحزاب المجلس.