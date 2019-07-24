"الداخلية" تسمح لـ64 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية –(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 26 لسنة 1975 بشأن السماح لعدد من المصريين بالتجنيس بجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القرار الذي يشترط، بالسماح لـ64 مواطنا المدرج أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في الجريدة على أن يؤذن للمدرج أسماؤهم في البيان الموفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.