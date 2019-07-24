حبس بائع متجول تعدى على فتاة بـ"سكين" فى الموسكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحبس بائع متجول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على بائعة مناديل بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بالعتبة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله بائعة مناديل مصابة بجرح نافذ بالبطن، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، قررت أنها حال تواجدها بحديقة في ميدان العتبة، تعدى بائع خردوات عليها مستخدمًا "سكينا" كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.