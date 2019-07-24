تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة حقائب السيدات في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بخطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وأمام النيابة العامة قال المتهمين أنهما قاما بخطف 3 حقائب بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين "محمود ھ."، و"أيمن ف."، عاطلين، قاما بخطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع الخامس.

البداية كانت عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بسرقة حقائبهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.