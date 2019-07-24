إحالة تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تشكيلا عصابيا ينتحل صفة رجال شرطة، للجنايات، لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على تمثال فرعوني يشتبه في أثريته من أحد الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم تمثال فرعوني يشتبه في أثريته، مبلغ مالي، 7 هواتف محمولة، سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بسؤال مدير المبيعات قرر بقيام أحد المتهمين بإيهامه بقدرته على شراء القطع الأثرية، ومن بينها التمثال المضبوط وسابقة تحصله منه على مبلغ مالي 245 ألف جنيه قيمة التمثال والكشف عن أثريته، وأقر له بأثريته، واتفقا على التقابل بمحل الضبط لتسليمه التمثال المضبوط، وعقب وصوله وتقابله مع المتهم فوجئ بحضور باقي المتهمين مُستقلين السيارة الميكروباص المُشار إليها، وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال مدير المبيعات أقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات المبلغ المستولى عليه، وأن باقي المبلغ المالي بحوزة أحد أقاربه، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.