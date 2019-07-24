إحالة بلاغ "إعلان هزيمة مصر" لنيابة الأموال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

أحال النائب العام، بلاغ ضد عدد من لاعبي المنتخب المصري، ورئيس إحدى شركات المياه الغازية، لنيابة الأموال العامة للتحقيق.

وطالب مُقدم البلاغ رقم 9468 لسنة 2019، بفتح التحقيق بشأن إعلان الهزيمة الذي أنتجته شركة المياه الغازية مع المبلغ ضدهم، وأذيع عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن هذا الإعلان الترويجي لشركة المياه الغازية، يُمثل إهانة بالغة للشعب المصري ويعد استغلالًا من المُبلغ ضدهم لآلام وأحزان الشعب المصري على خروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار إلى أن الإعلان يعد أيضًا اعتداء على حقوق الشعب المصري بالمتاجرة به في شكل توجيه اعتذار دعائي مدفوع الأجر من الشركة المُنتجة للإعلان بمبالغ طائلة إلى لاعبين المنتخب المشاركين فيه.