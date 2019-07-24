الحكومة تستعرض رؤية وزارة البيئة للقضاء على السحابة السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض اجتماع مجلس الوزراء، رؤية وزارة البيئة، والأدوار المقترحة للوزارات والجهات المعنية، للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم خريف العام الجاري.

واستهلت وزيرة البيئة، العرض بالتأكيد أن الرؤية التي سيتم تطبيقها تأتي من أجل البناء على ما تحقق من نجاح لافت في العام الماضي، في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، مضيفة أن النجاح الذي تحقق في العام الماضي، والرؤية المقترح تنفيذها هذا الموسم، هي نتاج جهد جماعي اشتركت فيه 9 وزارات.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه من المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة بروتوكولات التعاون مع وزارة البيئة، فضلا عن إتاحة البيانات للحيازات الزراعية وبيانات الحصاد، وتكثيف حملات المرور والتوعية، إلى جانب مد ساعات العمل للجمعيات الزراعية إلى العاشرة مساء، فيما ستقوم وزارة البترول باعتماد الغاز الطبيعي كوقود في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى وتشغيل وسائل السيطرة والتحكم في الانبعاثات.

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وأوضحت الوزيرة، خلال العرض، أن وزارة التنمية المحلية ستتولى مسئولية تنشيط ومشاركة المحافظات والمحليات ومجالس المدن في حملات مُتابعة الحرق المكشوف وتسهيل عمل اللجان الميدانية، إلى جانب استصدار المحافظين قرارات وقف الأنشطة الملوثة خلال موسم السحابة، ومتابعة المقالب العمومية وتوفير المعدات للحد من الحرق المكشوف.

وأكدت أن وزارة الصحة ستتولى توجيه رسائل إعلامية عن المخاطر الصحية لحرق المخلفات والتعرض للملوثات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالمستشفيات، لافتة إلى أن وزارة النقل ستقوم من جانبها برفع التراكمات من المواقع والنقاط المؤثرة بالطرق، والعمل على منع إلقاء المخلفات بالطرق الرئيسية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بمشاركة الحماية المدنية في إطفاء الحرائق، وتكثيف حملات فحص عادم المركبات.

وأضافت: وزارة الكهرباء ستتولى صيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الملوثات، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى والدلتا، على أن تجري وزارة الصناعة الصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم في الانبعاثات الغازية، وتخفيف الأحمال وتنظيم أوقات العمل في ضوء نتائج الإنذار المبكر والأرصاد الجوية، والعمل على منع استخدام المازوت والزيوت كوقود والاعتماد على الغاز الطبيعي، فيما تقوم وزارة الري برفع مخلفات الترع والمصارف، وتكثيف حملات للمرور اليومي؛ لمتابعة أعمال تطهير وأماكن تجمع المخلفات لإزالتها، على أن تقوم الإسكان برفع كفاءة نظم ادارة المخلفات بالمدن الجديدة، والاستمرار في جهودها لرفع التراكمات، إلى جانب السيطرة على المقالب العمومية والمدافن.

ووجه رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية بتفعيل غُرف العمليات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة البيئة، والتنسيق في إعداد التقرير المشترك لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.