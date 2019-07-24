التنمية المحلية: صوتك مسموع تستجيب لشكاوى المواطنين في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول أهم استجابات مبادرة "صوتك مسموع" للمواطنين في عدة محافظات خلال شهر يوليو والتي تركزت على شكاوى مخالفات بناء وتراكمات قمامة وفساد وإشغالات.

وحسب بيان، اليوم، أوضح التقرير، أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة تمت الاستجابة لشكوى أهالي شارع دمشق بالعجوزة من وجود تراكمات قمامة ونزلت حملة فورية وإزالة تراكمات القمامة، إلى جانب شكوى أهالي شارع أحمد عصمت بعين شمس، من ورشة حدادة تتسبب في إزعاج لأهالي المنطقة، وجرى تشميع الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبها.

كما تعاملت المبادرة مع شكوى تضرر أهالي شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر من وجود محل كاوتش يغلق مداخل الشارع وتم نزول حملة ومصادرة الكاوتش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب المحل.

وفيما يتعلق بمحافظة الجيزة، استجابت المبادرة لشكوى تضرر أهالي مركز أبو النمرس من تراكمات القمامة وتم رفع مخلفات القمامة، إلى جانب شكوى أخرى من وجود تراكمات قمامة بطريق (مصر - أسيوط) وتم تجريد طريق مصر أسيوط وإزالة المخلفات، فضلًا عن شكوى أهالي غمازة الصغرى بالصف من الإشغالات وتم توجيه حملة وإزالة الإشغالات.

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وفي محافظة القليوبية، استجابت المبادرة لشكوى أهالي من وجود بناء مخالف لأحد المواطنين وتم تشكيل لجنة ثلاثية وفك الأخشاب بحضور الشرطة والتنبيه على المتعدي بعدم البناء، وشكوى أهالي "طحانوب" من وجود بناء مخالف حيث تمت معاينة للموقع المذكور بشأن الرخصة الصادرة وإيقاف الأعمال.

واستجابت المبادرة في محافظة الإسكندرية، لشكوى تضرر الأهالي من عدم رفع القمامة لفترات طويلة بشارع مسجد نور الإسلام، وتم توجيه حملة ورفع تراكمات القمامة، وشكوى للأهالي من حديد بالوعة قبل بوابة شاطئ النخيل والتي تم إغلاقها.

وفي محافظة الدقهلية، استجابت مبادرة صوتك مسموع، لشكوى الأهالي بالمطرية من قيام مواطنين ببناء رصيفين مخالفين وتمت وإزالة المخالفة، إلى جانب شكوى أهالي "برس اللبان" من وجود مقهى مخالف وعلى الفور تم غلق المقهى وتشميعه، وشكوى أهالي قرية "دننديط" بمركز ميت غمر من وجود تراكمات قمامة أمام مدخل القرية.

​كما تلقت المبادرة شكوى من أهالي عزبة عبدالحميد بأسوان من تراكمات القمامة وتم رفع القمامة، وشكوى عن تضرر الأهالي من وجود عامود كهرباء لا يعمل بدمنهور الوحش بزفتى بمحافظة الغربية وعلى الفور تم إعادة تأهيل العامود وزراعته وتوصيل التيار الكهربائي له وإعادته إلى الشبكة، فضلًا عن شكوى تضرر أهالي قرية كفر خضر مركز طنطا بالغربية من وجود ماسورة مياه منفجرة وتمت إزالة المياه وعلاج المشكلة.