اليوم.. انطلاق ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بعدد 700 حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الأربعاء، ثاني أفواج حجاج وزارة التضمان الاجتماعي "الجمعيات الأهلية" إلى المدينة المنورة بعدد 725 حاجا من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقاهرة على أن تتوالى الرحلات تبعا.

وبحسب بيان اليوم، اطمئنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على وصول الفوج الأول للحجيج بالمدينة المنورة أمس وقيام لجان المطار بتسهيل الإجراءت وعمليات نقل الحجيج للفنادق وتمت عمليات التسكين بالفنادق مع التشديد على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

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وأعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد عبد الموجود، الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم حيث تم اختيار 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر، أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.