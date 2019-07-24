"المساحة": 268 مليون جنيه تعويضات المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الضبعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف المهندس علي المنوفي، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن حجم أعمال مشروع إنشاء محطة طاقة نوويه بالضبعة للأغراض السلمية .
وقال "المنوفي"، في حوار لمصراوي- ينشر لاحقًا- إن الهيئة تتولى تكاليف أعمال رفع المساحة والتعويضات مقسمة على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن تكاليف الأعمال في الجزء الخاص بالهيئة بلغت مليونًا و479 ألفًا و100 جنيه.
ونوة "المنوفي" إلى أن إجمالي التعويضات 268 مليونًا للمرحلة الأولى والثانية، مؤكدا الاستعداد لصرف المرحلة الثالثة للمشروع بإجمالي مبلغ 134 مليونًا.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المرحلة الأولى استغرقت ما يقرب من 17 شهرًا برفع مسطح 13 فدانًا، موكدًا انتهاء المرحلة الأولى والثانية 13 ألف و61 فدانًا، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن الهيئة تشارك بشكل فعال وأساسي في المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها المشروع القومي للطرق (2030)، وتنفذ الأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات.
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