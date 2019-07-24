أخبار مصر | "حسب الله" عن قانون مخالفات البناء: سيدر المليارات لخزانة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله" عن قانون مخالفات البناء: سيدر المليارات لخزانة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن المجلس نجح بأعضائه في صناعة بيئة تشريعية لإحداث تغيير تشريعي لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بمهامه التشريعية والدستورية وفقا للدستور والقانون والضمير الوطني، في إطار سير كل مؤسسات الدولة في اتجاه واحد وهو بناء دولة مصرية حديثة، وهو ما كان أكبر التزام أمام مجلس النواب.

وأشار حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالبرلمان لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ودوره في دعم الدولة المصرية، إلى أن الظروف التي عمل فيها المجلس، كانت ظروفا صعبة، مشيرا إلى نجاح المجلس في تجاوزها، لافتا إلى أن النواب صنعوا بيئة تشريعية وأحدثوا تغييرا تشريعيا في الدولة المصرية، متابعا: "ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة"، مؤكدًا أن المجلس تصدى لعدد من الموضوعات الهامة تشريعيا، وذلك كان واضحا جدا في خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، حيث أقر البرلمان عدد كبير من القوانين الهامة.

واستعرض متحدث البرلمان، إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أنه عقد ٧٢ جلسة عامة، و٢٢٢ ساعة عمل، وأن عدد المتحدثين بلغ ٤٥١ نائبا من الذين طلبوا مداخلات في الجلسات، وهو ما يدل على وعى الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس، حيث بلغ عدد المدخلات الإجمالى ٣٢٦٣ طلب كلمة.

وأشار حسب الله إلي ان من التشريعات الهامة التي أصدرها المجلس، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، وممنع المنا سات الاحتكارية، والدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، وأنشطة سوق الغاز.

ولفت إلى أن صياغة التشريعات كان لها مردود اجتماعي مثل قانون ذوي الإعاقة وقانون هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الذي له مردود اقتصادي ومردود اجتماعي، متابعا: "الأموال التى سيدرها القانون ستتجاوز المليارات وستكون لها عائد على خزينة الدولة".

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ونوه حسب الله إلى اهتمام البرلمان بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي خلال الدور الرابع، قائلًا: "لا ينكر أحد تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني ولكننا ندرك أن هناك قلة تأتي بتمويل اجنبي للإضرار بالدولة المصرية.

وأضاف حسب الله قائلًا: " عندما أصدرنا القانون وضعنا في الاعتبار أن نضع نصب أعيننا أمرين أولهما حماية الحريات، والثانية حماية الأمن القومي "، لافتًا إلى أن القانون الجديد أعطي مساحة أكبر لحريات المجتمع المدني.

وتابع، أن البرلمان أصدر قانون لتعديل مكافحة المخدرات وإدراج أنواع جديدة ضمن القائمة لمواجهة التحايل على القانون، وتم تجريم أنواع مخدرة جديدة وإعطاء وزير الصحة حق إدراج أنواع جديدة بخلاف تعديل قانون الأسلحة والذخائر بشكل مخالف للقانون.

وفي سياق متصل، ذكر حسب الله أن المجلس أصدر عدد من الاتفاقيات الدول وصلت ل ٦٥ بهدف تعزيز التعاون بين مصر وعدد من الدول الأخرى.

