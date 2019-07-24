أخبار مصر | متحدث البرلمان: عبدالعال يدير المجلس بمنتهى الشفافية ولا يفرق بين فصيل وآخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: عبدالعال يدير المجلس بمنتهى الشفافية ولا يفرق بين فصيل وآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، على عدم وجود أى خلاف بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن وجود تباين في وجهات النظر داخل القاعة والمنصة هو دليل الديمقراطية، وإذا كنا نبحث عن الديمقراطية، فهذا يعنى وجود اختلاف فى الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لا توجد مشكلات وإنما اختلاف الرأي.

وأكد "حسب الله"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالبرلمان لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ودوره في دعم الدولة المصرية، أن الدكتور على عبد العال يدير المجلس بمنتهي الشفافية والمساواة بين كل الأعضاء ولا يفرق بين فصيل وآخر ويتعامل مع الجميع بمنطق القانون والدستور، مضيفا رئيس المجلس يتمتع بالأبوة والاحترام داخل مستقبل وطن، فهو يقدر جميع النواب وفي مقدمتهم أعضاء مستقبل وطن.

واستطرد متحدث البرلمان قائلا: "لست نائبا بحزب مستقبل وطن، لكن لابد أن نعترف أنهم مكون حزبي هام تحت قبة البرلمان ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكون هام، والجميع يسعى إلى الصالح العام".

ووجه الشكر للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن على ما تقدمه من دور هام، مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن مستقبل وطن له دور بالغ الأهمية في البرلمان فهم مكون مثل باقي الأحزاب بالمجلس، لافتا إلى أن الكل يؤدي دوره، مضيفًا: "مافيش مشاكل داخل المجلس فكلنا نتحاور ونناقش القضايا وتلك متطلبات الديمقراطية".